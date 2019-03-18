СК назвал фейком сообщения об угрозах девочке, которая написала Путину

Информация об угрозах односельчан оказалась ложной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информация об угрозах семье из деревни Томсино Псковской области не подтвердилась. К таким выводам пришло следственное управление СКР по региону после проведенной проверки.

«[Следователи] лично общались с семьей, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает. Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ», — сообщили представители регионального СК. О проверке сведений о других примерах травли девочки и ее матери не сообщается.

Ранее портал «Медуза» опубликовал материал о 12-летней девочке из деревни Томсино Псковской области, которую вместе с ее мамой односельчане затравили за письмо к президенту России Владимиру Путину. Девочка просила прислать им мини-трактор и мотоблок для огорода. На жизнь семьи обратили внимание журналисты «Радио Свобода», и после сюжета маме с дочкой стали присылать посылки и денежные переводы. На собранные 90 тысяч рублей семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства, что очень разозлило соседей.

По информации издания, односельчане считали, что все живут одинаково, а мама с дочкой являются «выскочками» и их нужно «проучить». Школьницу, которая стала учиться дистанционно, обвинили в краже телефонов, а затем якобы обманом выпросили обнаженное фото и выложили его в соцсетях. По данным СМИ, после второго интервью матери поступали прямые угрозы следующего содержания: «если ты не понимаешь с одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха».