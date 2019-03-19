На Урале частично обрушился многоквартирный дом, связанный с Минобороны

Ночью в Тюмени произошло частичное обрушение кирпичной кладки в многоквартирном доме по ул. мкр Лесной, 15. Здание обслуживает ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации. На месте работает аварийная бригада. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.
«В течение нескольких часов ФГБУ „ЦЖКУ“ Министерства обороны России предоставят полную информацию по дому. Также будет составлен план как будет разрешаться ситуация», — рассказала руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина. В пресс-службе Министерства обороны не ответили на звонок корреспондента, в диспетчерской ведомства не стали комментировать ситуацию.
Сильное обрушение кирпичной кладки с деформацией оконной рамы произошло на втором этаже 18 марта около 22 часов. На место выезжали экстренные службы реагирования, а также специалисты департамента ЖКХ и безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, ЦУКС,
Одноподъездный дом уже расселили: 28 человек, в том числе 13 детей, разъехались по родственникам и знакомым. Одна семья временно остановилась в гостинице «Колос», подчеркнули в региональном МЧС.