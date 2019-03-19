18 марта 2019

Мэрия Екатеринбурга отказалась от своих обещаний по 024 маршруту

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 11:34
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Тестирование маршрута новой транспортной схемы. Екатеринбург, маршрутка, остановка, автобус, общественный транспорт
Мэрия указывает на непорядочное поведение частных извозчиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга отказалась проводить конкурс на организацию 024 автобусного маршрута, несмотря на данные горожанам обещания. Местным активистам, борющимся за возвращение микроавтобусов, приходят из администрации письма с информацией о новом решении городских властей.

Сразу в нескольких ответах мэрии, опубликованных в последние дни в сообществе активистов во «ВКонтакте», говорится: «Объявление конкурсных процедур по маршруту №024 в целях его восстановления не планируется». Здесь отмечается, что маршрут удалось компенсировать за счет изменения схем движения автобусов №57 и №57А.

Интересно, что в январе мэрия давала другие обещания —заменить 024 маршрут муниципальными автобусами, а в это время разыграть конкурс. «Где-то через 2,5 месяца маршрут снова появится», — говорил в середине зимы мэр Александр Высокинский. Сейчас же в пресс-службе мэрии «URA.RU» ответили, что в ходе проработки вопроса появились новые варианты: «На жителях это никак не скажется».

Накануне Высокинский в интервью «Областной газете» пожаловался на непорядочное поведение частных извозчиков: «На некоторых частных маршрутах доход по Е-карте составляет 85 процентов, а наличка — 15. Это означает, что наличные деньги просто достали вечером из маршрутки и не отчитались за них. А потом частник идет в суд и заявляет — мне обязаны заплатить транспортную дотацию, потому что расходы не покрываются».

024 маршрут был одним из самых длинных маршрутов в городе, он соединял Сортировку со Вторчерметом. После его отмены жители начали протестовать и завалили мэрию жалобами.

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