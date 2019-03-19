Уралец отсудил 131 тысячу рублей за яму на дороге

Свердловскавтодор выплатит жителю Первоуральска Николаю 131 тысячу рублей за то, что уралец на своем автомобиле BMW Х5 попал в яму на дороге и повредил колесные диски. Такое решение вынес Первоуральский городской суд, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«Свердловский областной суд оставил без изменения решение Первоуральского городского суда. Дорожники выплатят автомобилисту 131 060 рублей», — говорится в сообщении.
В апреле 2018 года Николай на своем автомобиле BMW Х5 попал в выбоину в Первоуральске на улице Вайнера и повредил колесные диски. Предупреждающих знаков о плохой дороге поблизости не было. Прибывшие на место ДТП полицейские составили акт недостатков дорожного покрытия. Также они установили, что Николай не превышал скорость.
После аварии автомобилю требуется ремонт на сумму 123 тысячи рублей. Помимо этого суд взыскал со Свердловскавтодора судебные расходы в размере 3,7 тысяч рублей и траты на диагностику ходовой части и услуги оценщика на сумму 3,6 тысяч рублей. После происшествия «Управление автомобильных дорог» потребовало от дорожников убрать яму. Однако пока что предписание не было исполнено.