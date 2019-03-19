В мэрии Екатеринбурга не смогли объяснить, куда делись полмиллиарда рублей на «патриотизм» молодежи

Депутаты думы Екатеринбурга не смогли принять отчет руководителя комитета мэрии по молодежной политике Юлии Касимовой о реализации городской программы «Патриотическое воспитание граждан за 2017—2020 года». Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».
Докладчица пояснила думцам, что только в 2018 году на финансирование молодежных и патриотических мероприятий было выделено порядка 460 млн рублей. В 2019 году ожидается индексирование этой суммы на десять процентов. На что именно была потрачена сумма, Касимова детально объяснить не смогла. Депутат Виктор Сомиков высказал удивление, почему при таком бюджетном финансировании родителям приходится платить почти во всех клубах по месту жительства.
Председатель комитета оказалась неподготовленной и к теоретическим вопросам. Например, она не смогла объяснить, какие именно ценностные ориентиры есть у молодежи. С наиболее жесткой критикой доклада выступил депутат Константин Киселев. Он потребовал, чтобы на одном из ближайших заседаний представители мэрии выступили с подробным отчетом о расходовании бюджетных средств. Если его не будет, Киселев пригрозил поставить вопрос о перераспределении выделенных на программу расходов на другие статьи. Многие депутаты поддержали позицию Киселева.