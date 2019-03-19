Российский артист, шоумен и экс-солист музыкальной поп-группы Hi-Fi Митя Фомин приехал на Ямал для съемок нового клипа для песни «На вершине мира». Об этом музыкант сообщил в своем instagram-аккаунте.
«Мы прилетели в закрытый город Сабетта, где еще пару десятков лет назад высадились 19 геологов, а сегодня постоянно проживает около 35 000 человек, которые приезжают сюда на вахту. Нам посчастливилось застать в поселке ненцев, которые приехали торговать рыбой для вахтеров. Приятно, что и они, оказывается, знают мои песни! Несмотря на юрты, у них у всех последние модели iPhone, спутниковое телевидение и ультрасовременные снегоходы, по которым они гоняют сотни километров по тундре», — написал Фомин.
В округ певец прилетел примерно 16 марта. Об этом говорят снимки солиста из московского аэропорта Домодедово, где он со съемочной группой снимается перед вылетом. Сразу же после публикации Фомин опубликовал серию постов и сториз с фотографиями из разных мест на Ямале: поселок Сабетта, ледокол «50 лет Победы» и побережье Карского моря.