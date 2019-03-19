На Урале расследуют гибель девушки, которой при родах «вывернули наизнанку все женские органы»

В Нижнесергинском межрайонном следственном отделе СКР возбуждено уголовное дело по факту гибели 22-летней девушки. Она умерла спустя сутки после родов.
«Возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
По данным следствия, женщина умерла в ЦРБ Нижних Серег после родов. Родственники скончавшейся Алисы рассказали E1.ru, что сами роды прошли нормально. Но на финальной стадии возникло затруднение: плацента не отделялась от стенок матки. Врач в итоге стала отрывать ее: «С силой рванула за пуповину так, что вывернула наизнанку все женские органы. Знакомые из больницы нам сказали потом, что произошел выворот матки». После этого Алиса впала в кому, а на следующий день умерла.