Алексей Савинцев претендует на роль главного оппозиционера в Югре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские коммунисты сняли разоблачительный фильм про главу администрации Советского района Игоря Набатова и его политических соратников. Видео доступно на YouTube-канале партии КПРФ в ХМАО.

В ролике первый секретарь коммунистической партии в Югре Алексей Савинцев критикует качество еды и организацию системы школьного питания, выстроенную в Советском районе. Для наглядности он использует в кадре карточные фокусы. Затем главный югорский коммунист разбирает отчет главы администрации Советского района Игоря Набатова и приводит мнения оппозиционных депутатов о состоянии дел в муниципалитете. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Алексей Савинцев сказал, что подобные видеоматериалы КПРФ намерена выпускать и впредь. «В фильме еще не все показано, если показать все — у вас волосы выпадут. То, что я говорю в кадре — подтверждено документами», — отметил он.

Узнать впечатление от видео у главы Советского района Игоря Набатова на момент публикации материала не удалось. У него выключен мобильный телефон. Само видео на YouTube набрало порядка двух тысяч просмотров. Также его распространяют в пабликах в социальных сетях. В Instagram для продвижения ролика используется таргетная реклама. Впрочем, профессионалы в области диджитал-проектов говорят, что югорскому коммунисту еще есть куда расти. «В видео используется фирменный прием [блогера Алексея] Навального. С уверенным видом излагаем домыслы под видом фактов. Проверять зрители все равно не будут. Сделано неплохо, но очень затянуто, много „воды“», — заявил «URA.RU» директор коммуникационного агентства «Magic Inc.» Платон Маматов.

По мнению одного из собеседников «URA.RU», коммунисты, выпустив такое видео, рассчитывают на рост рейтинга в глазах электората. Как ранее писало агентство, после прошлогодних выборов в Югре начала обостряться политическая конкуренция между партиями, которые считают себя оппозиционными.