Тюменцев оставили без дороги, которая могла бы спасти город от пробок

К реализации проекта могут вернуться через пять лет Фото: Полина Лукьянова © URA.RU

Планы по строительству второй кольцевой дороги вокруг Тюмени, которая могла бы снизить поток машин по объездной автодороге внутри города, откладываются. В ближайшие пять лет к возведению магистрали обращаться не будут. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель начальника областного Главного управления строительства Андрей Чистяков.

«В генеральном плане дорога обозначена. Если ее называть вторым кольцом, то она чуть дальше будет пролегать, чем первое. Но реализован этот проект будет позже: сначала мы построим первое (прим.ред. — кольцо, съезды с которого еще не все запущены в работу) и инфраструктурные объекты. Это приоритетнее. Как только насыщение произойдет и будет перегруз (прим.ред. — дорог), мы подумаем над следующим этапом», — сказал Чистяков.

Он также отметил, что реализация проекта — долгосрочная и не начнется раньше 2024 года.

Как ранее писало «URA.RU», в ноябре 2018 года дорожники замкнули транспортное кольцо вокруг Тюмени. Движение открыто на протяжении всех 55 километров Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД), в том числе по 21-й развязке и мосту.