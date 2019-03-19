Суд увеличил срок сообщнику беглого тюменского банкира, похитившего полмиллиарда рублей

Тюменский областной суд увеличил срок одному из сообщников бывшего председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРиР) Григория Романюты Дмитрию Мануилову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
«Сегодня судебная коллегия удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и назначила Дмитрию Мануилову 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве. Ранее суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Также, по заявлению прокуратуры, суд уточнил, что осужденные должны вернуть банку более 557 миллионов.
По словам силовиков, в январе прошлого года Григорий Романюта совместно с Дмитрием Мануиловым создал группировку для хищения из банка. В ее состав вошли Игорь Горбоносов, Сергей Кузнецов и Инесса Бранденбург, которая и забрала из хранилища более 560 миллионов, положив вместо них канцелярские товары. Трое обвиняемых в феврале 2018 года по решению суда были заключены под стражу. Романюте и Бранденбург удалось бежать за границу. Они объявлены в международный розыск.
Ранее «URA.RU» сообщало, что три года проведут в исправительной колонии сообщники бывшего председателя правления СБРиР Григория Романюты: Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов, которые в январе прошлого года помогли банкиру украсть из банка более 560 млн рублей.