Аэропорт, который просил построить Путин, может обойтись в 18 млрд рублей

Стоимость строительства аэропорта в Тобольске будет зависеть от характеристик взлетно-посадочной полосы и может достигнуть 18 млрд рублей. Полосу планируют построить в 2019 году. Об этом в разговоре с журналистами рассказал заместитель начальника областного Главного управления строительства Андрей Чистяков.
«Суммы (прим. ред. — инвестиций) были разные, от 8 до 18 млрд рублей. Если мы хотим принимать Boeing 777, то полоса должна быть соответствующей. А для среднемагистральных самолетов полоса будет меньше. Это фактор, от которого зависит все, ведь вокзальный комплекс должен соответствовать самолетам», — сказал Андрей Чистяков.
По его словам, проект аэропорта в Тобольске, инвесторами которого выступает компания «СИБУР», проходит экспертизу. Тюменские власти на льготных условиях предоставили компании землю под аэропорт, а также строят небольшой участок дороги.
Как ранее писало «URA.RU», аэропорт в Тобольске Тюменской области будет возведен в 2020—2021 годах. Об этом заявил глава председатель правления холдинга «СИБУР» (один из крупнейших инвесторов в экономику региона) Дмитрий Конов.
Добавим, что поручение рассмотреть возможность строительства аэропорта в Тобольске с участием частных инвестиций Минтрансу и правительству Тюменской области дал президент России Владимир Путин. Тобольский аэропорт станет вторым в Тюменской области, первый расположен в столице региона.