Жители Томской области хотят войти в состав ХМАО

Жители Александровского района (Томская область), чья территория соседствует с ХМАО-Югрой, хотят провести референдум за отделение от области. Они считают, что могут решить проблемы района, присоединившись к Югре. Автором идеи референдума стал юрист, создатель региональной общественной организации «Народный контроль» Максат Бердыгожаев.
По словам местных жителей, Александровский район в 2018 году занял в регионе третье место по добыче ресурсов на каждого жителя. Несмотря на высокий результат, деньги уходят в региональный и федеральный бюджет, а «жизнь в районе с каждым годом становится все хуже». Решить проблему организаторы референдума хотят за счет присоединения к ХМАО, в котором возврат средств в местный бюджет гораздо выше.
Также некоторые жители района отмечают, что ездить в больницы и поликлиники Томска неудобно (670 км от Александровского района), поэтому ездят в медцентры Нижневартовска. А оттуда томских пациентов отправляют обратно, так как они относятся к другому региону.
Получить оперативный комментарий корреспонденту «URA.RU» от югорского правительства не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.