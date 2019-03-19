18 марта 2019
17 марта 2019

Жители Томской области хотят войти в состав ХМАО

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 16:25
Размер текста
-
17
+
Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, газ, сургутнефтегаз, нефтяники, нефть, добыча нефти, снг, нефтяная вышка, буровая учебная
Жители Александровского района уверены, что после присоединения к ХМАО в муниципалитет вернутся деньги с добычи ресурсовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Александровского района (Томская область), чья территория соседствует с ХМАО-Югрой, хотят провести референдум за отделение от области. Они считают, что могут решить проблемы района, присоединившись к Югре. Автором идеи референдума стал юрист, создатель региональной общественной организации «Народный контроль» Максат Бердыгожаев.

По словам местных жителей, Александровский район в 2018 году занял в регионе третье место по добыче ресурсов на каждого жителя. Несмотря на высокий результат, деньги уходят в региональный и федеральный бюджет, а «жизнь в районе с каждым годом становится все хуже». Решить проблему организаторы референдума хотят за счет присоединения к ХМАО, в котором возврат средств в местный бюджет гораздо выше.

Также некоторые жители района отмечают, что ездить в больницы и поликлиники Томска неудобно (670 км от Александровского района), поэтому ездят в медцентры Нижневартовска. А оттуда томских пациентов отправляют обратно, так как они относятся к другому региону.

Получить оперативный комментарий корреспонденту «URA.RU» от югорского правительства не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...