Жириновский предложил освободить часть россиян от платы за ЖКХ

Жириновский предлагает ввести «коммунальные каникулы» до конца 2019 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиян, которые переплачивают за услуги ЖКХ, нужно освободить от обязательных платежей до конца текущего года. Так считает лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Предлагаем каникулы по ЖКХ, поскольку, согласно данным ФАС, у нас большая переплата [за коммунальные услуги — прим. ред.], в два раза. Надо освободить людей от оплаты до конца года», — цитирует Жириновского информагентство «Москва». Политик подчеркнул, что таким образом россиянам можно будет компенсировать переплаченные ими деньги за многие годы.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что потребители коммунальных услуг переплачивают в два и более раз, напоминает портал «Утро.ру». По словам руководителя ФАС, три четверти российских регионов переплачивают за предоставление коммунальных услуг, а остальные имеют заниженные тарифы. Как уточняет «Национальная служба новостей», расценки на воду могут отличаться в 54 раза.