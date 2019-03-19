Россиян через суд заставляют опровергать свои записи в соцсетях

Теперь публиковать опровержения обязаны не только журналисты, но и пользователи соцсетей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Законопроекты о борьбе с фейк-ньюс и оскорблениями властей

Россиян, разместивших на своих страницах в социальных сетях не соответствующие правде сведения, заставляют писать опровержения. Публичный отказ от своих слов закреплен вступившими в силу поправками в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Благодаря поправкам писать опровержения обязаны теперь не только СМИ, но и обычные граждане. «Россиян начали заставлять публиковать на своих страничках в соцсетях опровержения собственных постов. Если, конечно, в пост закралась ошибка», — сообщает «Российская газета».

Уточняется, что первые разоблачительные посты по решению суда разместили у себя уже несколько человек. В случае неповиновения гражданам будут грозить исполнительные денежные сборы, а также привлечение к административной и уголовной ответственности.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей, напоминает «Национальная служба новостей». В сетевых изданиях материалы с недостоверными сведениями могут быть заблокированы Роскомнадзором на основании решения генерального прокурора РФ или его заместителей, если редакция после получения уведомления не удалит материал. Как уточняет агентство Nation News, штрафы за распространение фейков будут составлять от 30 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, если дезинформация привела к гибели человека или массовым беспорядкам.