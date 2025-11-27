Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В трех российских регионах объявлена дроновая опасность

В Новороссийске, Волгоградской, Воронежской областях объявлена угроза атаки БПЛА
28 ноября 2025 в 01:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Беспилотная опасность действует над рядом регионов

Беспилотная опасность действует над рядом регионов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Новороссийске, Воронежской и Волгоградской областях введены режимы угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщают главы регионов и МЧС.

«На территории Воронежа, Волгограда и Краснодарского края объявлена опасность БПЛА. При включении сирен — сигнала „Внимание всем“: не подходите к окнам, укройтесь в помещениях без окон. На улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Не используйте для укрытия автомобиль», — сообщили главы регионов и МЧС.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал