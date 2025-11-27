В трех российских регионах объявлена дроновая опасность
Беспилотная опасность действует над рядом регионов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Новороссийске, Воронежской и Волгоградской областях введены режимы угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщают главы регионов и МЧС.
«На территории Воронежа, Волгограда и Краснодарского края объявлена опасность БПЛА. При включении сирен — сигнала „Внимание всем“: не подходите к окнам, укройтесь в помещениях без окон. На улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Не используйте для укрытия автомобиль», — сообщили главы регионов и МЧС.
