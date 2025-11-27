Захарова: Молдова может использовать оружие производства РФ для провокаций

Захарова предупредила о желании Кишинева найти повод для провокаций Фото: Роман Наумов © URA.RU

Кишинев может применить вооружения, обнаруженные на границе с Румынией, для провокаций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это может быть основанием для какой-нибудь будущей провокации. Чтобы разбросать где-нибудь элементы вооружения российского производства и сказать, как обычно [президент Молдовы Майя] Санду любит», — предположила она.

Дипломат также отметила, что происхождение вооружений вызывает вопросы, так как молдавские военные не используют такие системы. Захарова подчеркнула, что сейчас против России сложно найти какие-либо доводы, но «из этого груза их можно было бы придумать».

