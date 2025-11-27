Захарова: Молдова может использовать оружие производства РФ для провокаций
Захарова предупредила о желании Кишинева найти повод для провокаций
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Кишинев может применить вооружения, обнаруженные на границе с Румынией, для провокаций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это может быть основанием для какой-нибудь будущей провокации. Чтобы разбросать где-нибудь элементы вооружения российского производства и сказать, как обычно [президент Молдовы Майя] Санду любит», — предположила она.
Дипломат также отметила, что происхождение вооружений вызывает вопросы, так как молдавские военные не используют такие системы. Захарова подчеркнула, что сейчас против России сложно найти какие-либо доводы, но «из этого груза их можно было бы придумать».
Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев учитывать интересы собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ подчеркивают, что Россия настроена на дружеские отношения и не приветствует использование Молдавии в антироссийских целях со стороны Запада.
