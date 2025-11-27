Покупательница квартиры Ларисы Долиной не согласна с возвратом недвижимости

Кассация отклонила жалобу на решение оставить за Долиной квартиру Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Покупательница квартиры Ларисы Долиной считает необоснованным решение суда вернуть артистке недвижимость. Об этом заявила адвокат пострадавшей Полины Лурье.

«Полина Лурье сейчас переживает — у нее теперь ни денег, ни квартиры, которые необходимы ей для проживания со своими малолетними детьми. Считаем, что оснований для признания договора купли-продажи недействительным не было. Но если уж суд пришел к такому выводу, то Полине Александровне должны были быть возвращены деньги», — рассказала «России 1» адвокат покупательницы квартиры Долиной.

Покупательница утверждает, что певица Лариса Долина получила полную сумму за квартиру — а это 112 миллионов рублей. Предыдущие инстанции признали сделку недействительной. Сегодня кассация отклонила жалобу Лурье на решение оставить за Долиной право собственности на квартиру, которой она лишилась из-за мошенников. Теперь сторона покупательницы намерена обратиться в Верховный суд.

Судьи рассматривали кассационную жалобу в закрытом режиме. На этом настояла адвокат народной артистки. Летом 24-го года певица продала пятикомнатную квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Вскоре Долина заявила, что действовала под влиянием телефонных мошенников.