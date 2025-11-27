Захарова придумала прозвище для Каллас после ее слов об истории России
Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу дипломатии ЕС Каю Каллас «врунгильдой» после ее слов о том, что Россия якобы за свою историю больше десяти раз нападала на другие страны. Об этом Захарова рассказала в своем telegram-канале.
«Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?», — написала представитель МИД. Каллас заявила, что Россия нападала более чем на 19 стран.
По словам Захаровой, она теперь поняла, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с Каллас. Она иронично заметила, что главе дипломатии ЕС необходимо «вызывать санитаров».
Ранее Захарова резко раскритиковала заявление Каллас о технологических и социальных способностях россиян. Последняя заявила, что русские не сильны в технологиях, но преуспевают в социальных связях.
