Захарова придумала прозвище для Каллас после ее слов об истории России

Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу дипломатии ЕС Каю Каллас «врунгильдой» после ее слов о том, что Россия якобы за свою историю больше десяти раз нападала на другие страны. Об этом Захарова рассказала в своем telegram-канале.

«Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?», — написала представитель МИД. Каллас заявила, что Россия нападала более чем на 19 стран.

По словам Захаровой, она теперь поняла, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с Каллас. Она иронично заметила, что главе дипломатии ЕС необходимо «вызывать санитаров».

Продолжение после рекламы