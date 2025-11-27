Логотип РИА URA.RU
Волгоградская авиагавань ввела временный запрет на полеты

Аэропорт Волгограда приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
28 ноября 2025 в 01:41
Волгоградская авиагавань закрыла небо

Волгоградская авиагавань закрыла небо

Фото: Илья Московец © URA.RU

В волгоградском авиагавани введен запрет на выполнение перелетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ВОЛГОГРАД. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в официальном telegram-канале.

