Волгоградская авиагавань ввела временный запрет на полеты
Аэропорт Волгограда приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
28 ноября 2025 в 01:41
Волгоградская авиагавань закрыла небо
Фото: Илья Московец © URA.RU
В волгоградском авиагавани введен запрет на выполнение перелетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ВОЛГОГРАД. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в официальном telegram-канале.
