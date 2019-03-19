Уралец, забивший молотком финалистку конкурса красоты из США, выслушал первый приговор

Магнитогорец Александр Магиленец приговорен к одному году и семи месяцам колонии общего режима за продажу чужой машины. Такое решение вынес 19 марта Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска. Стоит отметить, что мужчина проходит еще по одному делу — его обвиняют в убийстве финалистки международного конкурса красоты Missis World Russia Ксении Мецгер.
«По ходатайству подсудимого дело рассмотрено в особом порядке. Обвинение просило назначить два года лишения свободы, суд приговорил Магиленеца к одному году и семи месяцам колонии общего режима», — сообщила «URA.RU» консультант суда Ирина Акмайкина.
В 2017 году мужчина взялся отремонтировать автомобиль, получив от клиента также деньги на покупку запчастей. В итоге эти средства он потратил, а затем, чтобы рассчитаться с долгами, продал и саму машину — ущерб составил 360 тыс. рублей. Об этом Магиленец рассказал полиции, когда его задержали по подозрению в разбое и убийстве.
Как писало «URA.RU», магнитогорский автослесарь является также фигурантом громкого дела о смерти 29-летней Ксении Мецгер. 15 июля 2018 года приехавшая погостить из США к родителям Ксения решила продать свою «Шкоду». На следующий день под предлогом осмотра ей позвонил Магиленец и при встрече убил молодую женщину молотком.
Уже на следующий день на него вышли оперативники уголовного розыска. На допросе магнитогорец рассказал подробности убийства и показал, где спрятал тело. Ксения Мецгер в 2016 году, представляя Челябинск, вышла в финал российского этапа международного конкурса красоты для замужних Missis World Russia. У погибшей остался маленький ребенок.