В Екатеринбурге под «Универсиаду-2023» отдадут землю, которую власти мечтали освоить несколько лет

Берег Верх-Исетского пруда ждет большая стройка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга планирует разместить основные объекты летней Универсиады-2023 на побережье Верх-Исетского пруда, где раньше планировалось провести выставку «Экспо-2025». Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, глава города Александр Высокинский уже распорядился на следующей неделе представить ему проект инженерной подготовки территории.

В пресс-службе сообщили, что город-организатор Универсиады-2023 станет известен в июле, но готовиться к мероприятию надо уже сейчас: «В ближайшие три года „городской“ команде предстоит реализовать сложный комплексный проект, который включает в себя инженерную подготовку земельного участка, застройку и благоустройство территории, а также запуск объектов-новостроек в эксплуатацию уже в конце 2022 года».

В мэрии заметили, что в случае успеха заявки на спортивное событие строительные работы должны начаться уже в 2020 году. В ближайшее время на берегу пруда могут появиться гранитная набережная, учебные корпуса и общежития УрФУ, спортивные сооружения. Параллельно город «будет активно готовиться к 300-летнему юбилею и строить новую ветку метрополитена».

Напомним, свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что если летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге, уральскую столицу посетит около 200 тысяч гостей. Для проведения соревнований будет построено пять новых спортивных комплексов. На подготовку города к событию планируется потратить несколько десятков миллиардов рублей.

Ранее берег Верх-Исетского пруда рассматривался как площадка выставки «Экспо-2020» и «Экспо-2025». Но Екатеринбург проиграл обе заявки на международный форум.