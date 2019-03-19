Путин запустит новое месторождение «Газпрома» на Ямале

Президент по видеосвязи даст старт добычи газа на Харасавейском месторождении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путиин удаленно по видеосвязи примет участие в церемонии запуска Харасавейского месторождения «Газпрома» на Ямале. Непосредственно на месте будут присутствовать глава газового гиганта Алексей Миллер и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

О запуске месторождения Владимир Путин рассказал во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России». «Завтра мы запускаем с „Газпромом“ работу нового месторождения — Харасавэйского. Вместе с Бованенково это 7 триллионов кубических метров газа», — сказал президент, которого цитирует «Прайм». По его словам, только на этом месторождении можно будет добывать газ до 2131 года.

Харасавэйское месторождение расположено на полуострове Ямал, чуть севернее Бованенковского. По размеру его относят к категории уникальных. Запасы оценены в два триллиона кубометров газа. Решение о активной разработке месторождения «Газпром» принял еще летом 2018 года. Начало добычи запланировано на 2023 год. Планируется, что месторождение будет приносить до 32 миллиардов кубометров газа в год.

Для транспортировки добытого газа компания собирается построить газопровод длинной в 100 километров, который будет подключаться к единой системе газоснабжения России в районе Бованенково.

В прошлом году Владимир Путин участвовал в церемонии по выводу на полную мощность Бованенковского месторождения «Газпрома» на Ямале. Бованенковское — крупнейшее газовое месторождение в России. Его запасы составляют 4,9 триллиона кубометров газа.