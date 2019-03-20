Россия хочет развязать с Украиной газовую войну, считает министр Климкин Фото: media.gazprom-neft.ru

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в желании развязать «новую газовую войну» после окончания срока действия договора на транзит российского газа через украинскую территорию. В Москве такое заявление назвали провокацией.

«Уверен, что Россия попробует организовать новую „газовую войну“. Вероятность этого очень велика», — приводит «Царьград» слова Климкина, который также добавил, что в Европе разделяют его опасения и рекомендуют увеличивать запасы в газохранилищах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских посчитал такое заявление провокацией. По его словам, выражение «новая газовая война» неуместно, поскольку «и старой не было». «Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала „войну“, не было», — рассказал RT парламентарий, добавив, что слова украинского министра — очередная попытка давления на Россию в рамках будущего договора. Москва, в свою очережь, сделала Киеву «рыночное предложение», от которого он отказался. Теперь украинские власти пытаются перевести диалог «в политическую плоскость».