Экс-участницу «Дома-2» и порноактрису Беркову экстренно госпитализировали

Врачи проводят полное обследование организма Елены Берковой Фото: страница Елены Берковой в Instagram

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и порноактриса Елена Беркова была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом журналистам рассказали очевидцы.

34-летнюю женщину в полуобморочном состоянии обнаружил в ее квартире друг, после чего вызвал скорую. Ее доставили в больницу и подключили к капельнице. Сейчас она слаба и почти не разговаривает, сообщает телеканал 360.

Возможной причиной плохого самочувствия, по словам пациентки клиники, могли стать диеты и голодания, с помощью которых Беркова пыталась поддерживать форму. Ее пиар-директор Максим Клименко отказался комментировать произошедшее, лишь сообщив, что сейчас актриса проходит полное обследование организма, но за ее здоровье беспокоиться не стоит.