Экс-президента Крыма арестовали перед выступлением Путина в честь годовщины возвращения полуострова

Юрий Мешков получил двое суток ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В понедельник, 18 марта, в Симферополе во время концерта в честь пятилетия «Крымской весны» и выступления президента России Владимира Путина на главной городской площади был задержан первый президент полуострова Юрий Мешков. На следующий день бывший политик был арестован.

По данным «Новой газеты» и портала «Крым.Реалии», Мешкова, активистов Илью Большедворова, Олега Кочерова и казачьего атамана Сергея Акимова остановили полицейские и попросили предъявить документы. Когда они отказались, правоохранители потребовали проехать с ними в отделение для выяснения личности. Позже задержанным пояснили: полицейским поступило сообщение, что Мешков якобы находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Позже судмедэкспертиза это опровергла, однако на бывшего политика все же был составлен протокол о неподчинении полиции. На следующий день за это его арестовали на двое суток. Сам Юрий Мешков, в свою очередь, считает, что административный арест — последствие попытки провести 19 марта митинг с критикой властей Крыма. К слову, администрация города не согласовала акцию протеста.

С 1994 по 1995 год Юрий Мешков был первым и единственным президентом Крыма. Он выступал за необходимость сближения полуострова с Россией, вплоть до присоединения.