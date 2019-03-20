В России предложили увеличить размер маткапитала

Сейчас программа материнского капитала действует до 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года. Инициатива будет сформирована и направлена в правительство РФ в третьем квартале этого года. В случае, если программа будет продлена, эксперты предлагают увеличить размер выплат.

Возможность продления программы маткапитала подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает газета «Известия». По словам вице-премьера, выплаты семьям за второго или последующих детей «с высокой долей вероятности» сохранятся. Будет ли продлена программа после 2024 года пока неизвестно. В Минтруде отметили, что меры по стимуляции демографии обновляются раз в несколько лет.

По словам руководителя рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергея Рыбальченко, число семей, получивших маткапитал, в ближайшие годы может сократиться из-за демографического кризиса в 90-е годы. Эксперт предполагает, что в период с 2021 по 2024 годы программой воспользуются на 30% меньше семей, чем с 2017 по 2020 годы.

По мнению Рыбальченко, в этом случае логичнее будет не сокращать бюджет на материнский капитал, а оставить его прежним. «Освободившиеся средства можно потратить на увеличение суммы выплаты или, еще лучше, ввести капитал на третьего ребенка. По нашим расчетам, последняя мера увеличит бюджет программы примерно на треть», — считает он.