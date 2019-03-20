Больше всего повезло скандинавам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Эксперты ООН в честь международного дня счастья, который отмечается 20 марта, составили рейтинг самых счастливых и несчастных стран мира. Лидерами рейтинга стали скандинавские страны, а Россия и Украина оказались в числе

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на доклад специалистов ООН. По их мнению, самой счастливой страной планеты является Финляндия. Эксперты говорят, что финнам удалось достичь таких показателей благодаря экспериментальной внутренней политике. Финские власти постоянно анализируют здоровье граждан, а также регулярно повышают их комфорт и безопасность, уточняет Nation News. В тройку лидеров также вошли Норвегия и Дания. В десятке самых счастливых стран также оказались Исландия, Швейцария, Голландия, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Среди бывших советских республик самой счастливой стал Узбекистан, в общемировом рейтинге занявший 44-е место. Менее счастливыми оказались Литва и Латвия — 50 и 53 место в мировом рейтинге соответственно. Далее идет Россия, занявшая 59 место в списке. Пятерку самых счастливых стран, ранее входивших в СССР, замыкает Казахстан. В мировом рейтинге он занял 60 место.

Самой несчастной страной, когда-то входившей в Советы, стала Украина. В мировом рейтинге она заняла 138 место. А хуже всего в мире чувствуют себя граждане африканского государства Бурунди, которые оказались на последнем месте.

Всего в рейтинг вошли 156 стран мира. Их оценивали по шести показателям, таким как ВВП на душу населения, средняя продолжительность здоровой жизни, уровень социальной поддержки, свобода выбора и действий граждан, щедрость людей, а также отношение к коррупции.