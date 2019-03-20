Пермский учитель английского языка Вячеслав Посох, которого в Интернете прозвали самым сексуальным преподавателем, вновь взбудоражил пользователей Instagram, опубликовав фотографию своего обнаженного торса. Вячеслав рассказал, что начал постепенно возвращаться к тренировкам в спортзале после болезни и поделился спортивными советами с подписчиками.
«Постепенно возвращаюсь в зал после болезни. Решил поделиться своими идеями тренировок», — подписал он снимок. Также учитель английского призвал пользователей следить за балансом жиров, белков и углеводов в питании.
Ранее снимки Посоха с голым торсом стали причиной бурного обсуждения в соцсетях. Одних комментаторов восхитили фотографии и физическая форма Вячеслава. Другие назвали поведение учителя «развратным» и заявили, что его нужно уволить. Между тем, в министерстве образования Пермского края «URA.RU» заявили, что санкций к молодому человеку применять не будут. Там отметили, что Посох — «абсолютно адекватный, эрудированный человек, а не зазнавшийся красавчик».
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Постепенно возвращаюсь в зал после болезни. Решил поделиться своими идеями тренировок. ????Самое важное - не гонитесь за большими весами. Старайтесь заниматься постепенно, безопасно и в свое удовольствие. Я начал заниматься впервые 3 года назад с тренером, так как мне нужно было бороться с болью в спине. Очень важно установить правильную технику выполнения упражнений, тренер в этом лучший помощник. ???? Начинайте с малого и прибавляйте вес постепенно. Гораздо важнее правильность выполнения, амплитуда, время в работе, нежели количество килограмм. ???? Поставьте себе четкие цели. Для чего вы ходите в зал? Я не стремлюсь набрать большой вес и поднимать сотни килограмм, мне бы хотелось быть здоровым, ловким, выносливыми в меру сильным. В зависимости от вашей цели будут менять ваши упражнения, веса и время отдыха между подходами. Для меня это суперсеты из 3 упражнений с 3-4 подходами по 10-15 раз почти без отдыха между упражнениями в сете. ???? Найдите товарища, gym-бро с которым можно вместе тренироваться, или просто обсуждать ваши успехи и тренировки. Заниматься в паре гораздо легче. ????Помните, тело строится не в зале, а за столом. Думайте, что вы едите и когда:) баланс белков, жиров и углеводов - ваш секрет к рельефному телу, а не лишний час в зале на беговой дорожке. Есть желание заглянуть на мою стандартную тренировку? #gym #teacher #education #учитель #зож #тренировки