19 марта 2019

Для врио челябинского губернатора завели страницу в «Википедии»

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 11:03
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Церемония передачи для московской ТЭЦ самой крупной в мире теплофикационной турбины. Екатеринбург, куйвашев евгений, текслер алексей
Интерес к личности Алексея Текслера растет с момента его назначения врио губернатораФото: Анна Майорова © URA.RU

Страница с данными о врио губернатора Челябинской области Алексее Текслере появилась в свободной энциклопедии Wikipedia 19 марта. Это произошло в один день с отставкой экс-главы региона Бориса Дубровского и назначением его преемника президентом Владимиром Путинным.

Помимо официальной биографии, уже опубликованной в официальных источниках, на странице есть и некоторые подробности личной жизни.

Так, согласно «Википедии», отца нового главы региона зовут Леонид Азикович (данных о матери в открытом доступе нет). Девичья фамилия супруги врио губернатора Ирины Николаевны — Матяш. Она родилась в 1978 году, имеет медицинское и журналистское образование, работала в Норильске на «Канале-7». Супруга Алексея Текслера создала в на московском Арбате спортклуб «Тонус-клуб» и участвовала в конкурсах красоты, получив в 2016 году титул «Вице-миссис — Москва».

На странице появилось уже восемь правок. Все они, судя по служебным пометкам, требуют проверки.

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Фото: скрин Wikipedia

Как сообщало агентство, челябинский губернатор Борис Дубровский 19 марта направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Глава государства удовлетворил его и назначил врио губернатора Южного Урала первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.

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