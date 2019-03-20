Для врио челябинского губернатора завели страницу в «Википедии»

Страница с данными о врио губернатора Челябинской области Алексее Текслере появилась в свободной энциклопедии Wikipedia 19 марта. Это произошло в один день с отставкой экс-главы региона Бориса Дубровского и назначением его преемника президентом Владимиром Путинным.
Помимо официальной биографии, уже опубликованной в официальных источниках, на странице есть и некоторые подробности личной жизни.
Так, согласно «Википедии», отца нового главы региона зовут Леонид Азикович (данных о матери в открытом доступе нет). Девичья фамилия супруги врио губернатора Ирины Николаевны — Матяш. Она родилась в 1978 году, имеет медицинское и журналистское образование, работала в Норильске на «Канале-7». Супруга Алексея Текслера создала в на московском Арбате спортклуб «Тонус-клуб» и участвовала в конкурсах красоты, получив в 2016 году титул «Вице-миссис — Москва».
На странице появилось уже восемь правок. Все они, судя по служебным пометкам, требуют проверки.
Как сообщало агентство, челябинский губернатор Борис Дубровский 19 марта направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Глава государства удовлетворил его и назначил врио губернатора Южного Урала первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.