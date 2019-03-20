19 марта 2019
18 марта 2019

Генпрокурор РФ назначил нового прокурора Ханты-Мансийска. Инсайд «URA.RU» подтвердился

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 11:55
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Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, чайка юрий
Прокурором Ханты-Мансийска станет выходец из Курганской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил нового межрайонного прокурора Ханты-Мансийска. Им стал экс-прокурор Урая Артем Майоров. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры ХМАО.

Артем Майоров — выходец из Курганской области. В 2003 году он был принят на службу в органы югорской прокуратуры. С сентября 2015 года занимал должность прокурора Урая.

Назначение Майорова не стало неожиданностью, об этом «URA.RU» писало еще в прошлом месяцев. Майоров сменил в должности бывшего прокурора Ханты-Мансийска Михаила Павлова, который получил должность заместителя генерального директора правительственного учреждения ХМАО «Ипотечное агентство Югры».

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