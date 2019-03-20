Одного из детей уральской матери без груди забрали из детдома

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 11:38
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Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Савиновских в конце 2018-го уехала в ИспаниюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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На Урале у «матери без груди» отобрали приемных детей

Одного из детей екатеринбурженки Юлии Савиновских, сделавшей операцию по удалению груди, забрали из детдома в приемную семью. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

«Я знаю, что моего Костю из детского дома забрала семья. Говорят, хорошая», — сообщила Савиновских. В комментариях к этому сообщению сотрудница «Школы приемных родителей» Елена Кондрашкина подтвердила слова Савиновских. «Юль, семья правда хорошая», — написала она.

Органы опеки забрали у Савиновских двоих приемных детей после того, как она удалила себе грудь. Она также вела аккаунт в Instagram от имени трансгендера. Оспорить это решение в суде Савиновских не смогла, в 2018 году она вместе с семьей уехала в Испанию и там получила вид на жительство как политический беженец. Накануне стало известно, что она подала жалобу в Европейский суд по правам человека.

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