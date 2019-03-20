В курганском правительстве вновь заговорили о возможной отставке ключевого руководителя

В правительстве Курганской области вновь заговорили о возможной отставке руководителя областного департамента здравоохранения Ларисы Кокориной. Возможно, активизация этих разговоров связана с очередной встречей врио губернатора Вадима Шумкова с представителями комиссии, которая проверяет работу районных больниц.
По данным источников агентства, Шумков встретится с проверяющими в ближайшие часы. При этом инсайдеры не уверены, что встреча может иметь какие-то решающие последствия. «Нарушений действительно немало, но их удастся минимизировать с помощью централизации госзакупок. Что касается Ларисы Кокориной, она, как и многие сейчас, „сидит на чемоданах“, но вряд ли ей можно легко найти замену», — высказал свои соображения источник, знакомый с ситуацией. Он не исключил, что Лариса Кокорина проложит работу по крайней мере до выборов губернатора.
Как ранее сообщало «URA.RU», деятельность подведомственных депздраву организаций не раз подвергалась критике. В частности, проверка работы центральных районных больниц Курганской области выявила системные махинации сотрудников финансово-экономических отделов.