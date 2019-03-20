Борис Дубровский не счел нужным лично попрощаться с подчиненными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Экс-губернатор Борис Дубровский не прилетит в Челябинск 20 марта, чтобы принять участие во встрече назначенного президентом врио главы региона Алексея Текслера с чиновниками регионального правительства и депутатами заксобрания. Об этом «URA.RU» сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона.

«Бориса Александровича не будет. Теперь он частное лицо», — пояснил агентству собеседник в правительстве. Нового главу региона ждут в правительстве области в середине дня — его представит чиновникам, силовикам и парламентариям полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Ранее бывшие подчиненные предполагали, что при этом произойдет символическая «передача дел», для чего на мероприятии появится и экс-глава региона.

Напомним, что после смены власти на Южном Урале в 2014 году уволенный губернатор Михаил Юревич и назначенный врио руководителя области Борис Дубровский вернулись из Москвы в Челябинск на одном самолете. При этом ночью на аэродроме их встречали представители «старой» и «новой» команды. Сам Юревич в должность вступал также в присутствии своего предшественника на посту губернатора — Петра Сумина.

Смена власти на Южном Урале произошла 19 марта, когда губернатор Борис Дубровский находился в Москве. В этот день президент России Владимир Путин принял заявление об отставке Дубровского и назначил врио главы области Алексея Текслера. Последний, доложив российскому лидеру о планах работы в регионе, 20 марта уже прибыл в Челябинск.