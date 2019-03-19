Алексей Текслер заявил, что готов руководить Челябинской областью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин 19 марта встретился с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, которого назначил своим указом после отставки действующего главы региона Бориса Дубровского. Путин и Текслер обсудили первые задачи. Видео встречи выложено в telegram-канале «Пул №3».

Текслер сообщил Владимиру Путину, что жил в Челябинске до 16 лет, прежде чем его семья переехала в Норильск, поэтому, «где родился, там и пригодился». «Вы готовы возглавить столь важный регион?» — спросил президент. Текслер заявил что готов, поблагодарил за оказанное доверие и пообещал завоевать доверие челябинцев: «Готов стараться!»

Врио губернатора Челябинской области сообщил президенту, что никогда не терял связи с родным городом и регионом. «У меня там живут друзья детства, родственники, я там регулярно бываю. Поэтому, конечно, связи сохранились», — отметил Алексей Текслер.

«Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология, — заявил Текслер. — Но, кроме этого, и социально-экономическое развитие, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство. Надо будет уделять внимание и социальной сфере».

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал третьим на Урале выпускником программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС. До этого врио губернатора Курганской области стал Вадим Шумков, а Тюменскую область возглавил Александр Моор, также обучавшиеся в этом проекте. Это подтверждает, что новая кадровая политика Кремля признана успешной и продолжилась.

До назначения на пост врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.