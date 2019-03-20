Массовое убийство произошло под городом Полевским в Свердловской области. В одном из домов обнаружены тела четырех человек.
Трупы найдены в доме в поселке Зюзельском, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. По данным инсайдера, погибших нашли случайно в ходе проверки адреса, где мог находиться 29-летний Олег Д., пропавший около двух недель назад. Его тело обнаружили в доме, а в погребе нашли еще три трупа.
На телах всех четверых множественные колото-резаные ранения. По предварительным данным, убийство могли совершить парень с девушкой. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным девушка убила мать, сестру и мужа сестры, а в этом ей помогал сожитель, рассказал источник «URA.RU». Какое отношение к семье имеет Олег Д., которого изначально искали как пропавшего, пока не известно.
В пресс-службах ГУ МВД и СКР по Свердловской области пообещали рассказать подробности позже.