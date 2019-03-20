В Сургуте в стадии ликвидации находится муниципальное «Коммунальное предприятие», больше 20 лет содержавшее сургутское кладбище. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в администрации.
В мэрии уточнили, что часть функций «Коммунального предприятия» отошли МКУ «Ритуал». «Это сделано, чтобы оказывать гражданам гарантированный государством перечень услуг — бесплатные ритуальные услуги, места на кладбище и захоронения определенным категориям населения», — добавили в администрации Сургута.
По сведениям источников «URA.RU», ликвидировать предприятие властям Сургута пришлось из-за высокой конкуренции на рынке похоронных услуг. «Фактически выдавили с рынка. У компании большие долги перед контрагентами, и они до сих пор не погашены», — отметил собеседник агентства. В мэрии подтвердили, что такая проблема есть, но ее решат за счет продажи базы «Коммунального предприятия». «Будет озвучено предложение продать базу путем публичного предложения. Стартовая цена — 37,5 млн рублей, и каждую неделю будет скидка в 5%», — добавили в администрации.
Муниципальное «Коммунальное предприятие» больше 20 лет содержало городское кладбище и было главной похоронной компанией Сургута. Также ранее эта организация занималась отловом и содержанием бродячих собак, ее регулярно критиковали зоозащитники.