Алексей Текслер собрал челябинские элиты для знакомства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов в среду представил челябинским элитам назначенного накануне врио губернатора Алексея Текслера. Как передает корреспондент «URA.RU», первое знакомство в новым главой региона собрало аншлаг.

Депутаты заксобрания области сокращали программы заседания комиссий, чтобы успеть на встречу. В частности, в городской думе перенесли рассмотрение новой структуры мэрии Челябинска. 220 кресел в большом зале заседаний правительства хватило не всем приглашенным. Прессе и рядовым чиновникам предложили слушать врио губернатора стоя.

В 14 часов в зал вошли Николай Цуканов, Алексей Текслер и экс-губернатор региона Борис Дубровский, прилетевший в Челябинск в последний момент.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Николай Цуканов зачитал указ президента о досрочном прекращении полномочий губернатора Борисом Дубровским и назначении врио главы региона Алексея Текслера. «Это ваш земляк, родился здесь. Знает регион и специфику. Прошел большой трудовой путь, награжден госнаградами. Перед ним стоит задача обеспечения прозрачности выборов, подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, участие региона в реализации приоритетных нацпроектов, руководствоваться законодательством и заботиться о людях. Благодарю Бориса Дубровского за проделанную работу», — сказал полпред. Он передал слово бывшему губернатору.

«Благодарю Николая Цуканова за высокую оценку. Работы остается много. Но я решил, что нужны новые идеи, новые подходы. Уверен, что это решение правильное. А новая команда даст новый импульс развития области. Условия, в которых будет работать новая команда, другие, в отличие от тех условий, которые были перед нами в 2014 году. Был дефицитный бюджет, более 10 млрд рублей коммерческих кредитов. Два года подряд у нас профицит, имеем остатки на депозитах. Эти стартовые условия позволят реализовать самые амбициозные проекты», — подчеркнул Дубровский.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер заявил, что для него большая честь возглавить Челябинскую область. «Это моя родина. Хочу поблагодарить Бориса Дубровского. Уверен, что при его руководстве делалось все для развития региона. Преемственность будет. Но жизнь не стоит на месте, и нам всем вместе предстоит сделать многое, чтобы продолжить развитие региона во благо людей. Задачи — нацпроекты, решение экологических и транспортных проблем, социальная сфера, сельское хозяйство. Планирую опираться на местные кадры, опираться на общественные кадры», — заверил врио губернатора. «Рассчитываю на взаимодействие с депутатами, мэрами и жителями. Залог решения даже самых сложных задач — доверие президента. Не менее важно заслужить доверие жителей области. Буду этим заниматься каждый день. Успешность подготовки и проведения саммитов будет нашим знаком качества. Регион должен быть успешным и комфортным для жизни», — добавил Алексей Текслер.

Николай Цуканов еще раз подчеркнул, что важнейшей задачей будет подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. «Регион не может позволить себе такую роскошь, как срыв подготовки к саммитам. Нет никаких предпосылок, чтобы мероприятие не прошло на самом высоком уровне. Наоборот», — обозначил задачу полпред. Он пожелал опираться на мнение жителей. И вручил Алексею Текслеру свой традиционный подарок — книгу. Встреча завершилась через 19 минут.