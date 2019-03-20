Путин принял отставку главы Калмыкии, врио назначен чемпион по кикбоксингу

Глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку. Видеообращение Орлова опубликовано на его странице в социальной сети Facebook и на официальном сайте главы Калмыкии. Временно исполняющим обязанности назначен Бату Хасиков.
«Я принял решение не участвовать в следующих выборах, — заявил глава Калмыкии. — «Я ухожу со спокойной душой».
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Орлова и уже назначил временно исполняющего обязанности главы Калмыкии. Им стал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, спортсмен Бату Хасиков. Все свое детство он провел в Калмыкии. Окончил Московский государственный педагогический университет, а потом учился в аспирантуре Академии госслужбы.
Хасиков — спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Имеет различные титулы и награды и в других видах единоборств, а также является заслуженным работником физической культуры и спорта Калмыкии. Он представлял интересы республики в Совете Федерации, являясь членом комитета по науке, образованию и культуре. В 2018 году временный глава республики был доверенным лицом Путина во время президентской кампании.