Путин принял отставку главы Калмыкии, врио назначен чемпион по кикбоксингу

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 14:13
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Орлову уже нашли заменуФото: официальный сайт Кремля

Глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку. Видеообращение Орлова опубликовано на его странице в социальной сети Facebook и на официальном сайте главы Калмыкии. Временно исполняющим обязанности назначен Бату Хасиков.

«Я принял решение не участвовать в следующих выборах, — заявил глава Калмыкии. — «Я ухожу со спокойной душой».

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Орлова и уже назначил временно исполняющего обязанности главы Калмыкии. Им стал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, спортсмен Бату Хасиков. Все свое детство он провел в Калмыкии. Окончил Московский государственный педагогический университет, а потом учился в аспирантуре Академии госслужбы.

Хасиков — спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Имеет различные титулы и награды и в других видах единоборств, а также является заслуженным работником физической культуры и спорта Калмыкии. Он представлял интересы республики в Совете Федерации, являясь членом комитета по науке, образованию и культуре. В 2018 году временный глава республики был доверенным лицом Путина во время президентской кампании.

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