Члены КПРФ начали выходить из партии из-за скандала с Грудининым

Он признал, что «обком далек от идеалов» Дмитрий Половинкин, Instagram

Секретарь Жуковского районного отделения КПРФ Брянской области Дмитрий Половинкин ушел из партии спустя 16 лет политической деятельности. На этот шаг он пошел просле разочарования в коллегах по обкому и федерального скандала с коммунистом-миллиардером, экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым.

Половинкин признался, что вышел из партии из-за скандала с олигархом Грудининым. Экс-коммунист пояснил, что его возмутила ситуация в Госдуме, когда глава КПРФ Геннадий Зюганов внезапно решил передать мандат, освободившийся после смерти Жореса Алферова, олигарху Грудинину, сказал он в беседе с местным изданием BryanskToday. Подобное, по мнению Половинкина, происходит и в регионах. «Вызвало удивление включение в списки брянской облдумы неизвестного. Человек денежный, но его же никто не знает!», — негодовал Половинкин. «Молодежь прекрасно понимает, что у нее нет будущего в партии», — резюмировал бывший коммунист.

На личной странице в Instagram, где Половинкин и сообщил о своем уходе из партии, он также неоднократно намекнул на коррупцию и кумовство в КПРФ. «Обком далек от тех идеалов, которые пропагандирует», — в комментариях к публикации признал экс-коммунист. «Накопилось слишком много причин сделать это. Причин, не оставляющих принципиальному человеку выбора», — заключил Половинкин.

Ранее у экс-кандидата в президенты России, коммуниста-миллиардера Грудинина со скандалом отобрали депутатский мандат. Это сделали после того, как в ходе бракоразводного процесса олигарха с супругой Ириной вскрылись документы о его офшорах. Теперь женщина боится, что место в Госдуме позволит Грудинину переписать все совместное имущество на третьих лиц и оставить бывшую жену, с которой олигарх прожил 37 лет, ни с чем.