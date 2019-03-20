Члены КПРФ начали выходить из партии из-за скандала с Грудининым

Секретарь Жуковского районного отделения КПРФ Брянской области Дмитрий Половинкин ушел из партии спустя 16 лет политической деятельности. На этот шаг он пошел просле разочарования в коллегах по обкому и федерального скандала с коммунистом-миллиардером, экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым.
Половинкин признался, что вышел из партии из-за скандала с олигархом Грудининым. Экс-коммунист пояснил, что его возмутила ситуация в Госдуме, когда глава КПРФ Геннадий Зюганов внезапно решил передать мандат, освободившийся после смерти Жореса Алферова, олигарху Грудинину, сказал он в беседе с местным изданием BryanskToday. Подобное, по мнению Половинкина, происходит и в регионах. «Вызвало удивление включение в списки брянской облдумы неизвестного. Человек денежный, но его же никто не знает!», — негодовал Половинкин. «Молодежь прекрасно понимает, что у нее нет будущего в партии», — резюмировал бывший коммунист.
На личной странице в Instagram, где Половинкин и сообщил о своем уходе из партии, он также неоднократно намекнул на коррупцию и кумовство в КПРФ. «Обком далек от тех идеалов, которые пропагандирует», — в комментариях к публикации признал экс-коммунист. «Накопилось слишком много причин сделать это. Причин, не оставляющих принципиальному человеку выбора», — заключил Половинкин.
Ранее у экс-кандидата в президенты России, коммуниста-миллиардера Грудинина со скандалом отобрали депутатский мандат. Это сделали после того, как в ходе бракоразводного процесса олигарха с супругой Ириной вскрылись документы о его офшорах. Теперь женщина боится, что место в Госдуме позволит Грудинину переписать все совместное имущество на третьих лиц и оставить бывшую жену, с которой олигарх прожил 37 лет, ни с чем.
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#жуковка#брянск#кпрф#коммунистическаяпартия#gorod_bryansk#политика Друзья, сегодня несколько тяжёлый день - после 16 лет активной, тяжёлой и бескорыстно работы я покинул ряды КПРФ. Так же поступили некоторые мои товарищи. Накопилось слишком много причин сделать это. Причин, не оставляющих принципиальному человеку выбора... Жизнь продолжается без партбилета в кармане... На моей активности в общественных делах это никак не скажется.?