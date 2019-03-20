Передача власти в городе-спутнике Челябинска срывается из-за смены губернатора

Вопрос об увольнении мэра Копейска (Челябинская область) Виктора Можина «завис» в связи с отставкой губернатора Бориса Дубровского и назначением врио главы региона Алексея Текслера. Также неясны теперь перспективы его замены на бывшего замминистра строительства региона, а ныне вице-мэра Копейска Андрея Фалейчика, сообщают источники «URA.RU».
«Дело в том, что смене власти должно предшествовать обращение главы города в правительство области. Заявление подается на имя губернатора, но Можин этого либо не успел, либо не сделал», — рассказал собеседник. Официально ситуацию в правительстве не комментируют. Телефон копейского мэра не отвечает.
«У нас заявления нет. Появится ли оно до 22 марта, когда будет утверждаться повестка заседания горсобрания (отставку мэра должны принять депутаты — ред.) сказать не могу», — сообщил «URA.RU» председатель собрания Владимир Емельянов. Ранее Можин сообщил спикеру, что «уйдет, когда ему скажут».
Как уже сообщало агентство, депутаты Копейска предполагали принять отставку мэра 27 марта. Отставного прокурорского генерала, проработавшего в этой должности два года, планируется сменить 38-летним Андреем Фалейчиком. Ради этого чиновник расстался с министерством строительства области и занял 5 февраля должность замглавы Копейска по ЖКХ.
После отставки Виктора Можина, если она состоится, начнутся конкурсные процедуры, на что потребуется 2,5 месяца. Если обойдется без эксцессов, один из отобранных комиссией кандидатов будет утвержден главой города в июне.