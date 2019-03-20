Сотрудников Заксобрания Ямала 20 марта срочно эвакуировали из здания, передает журналист «URA.RU» с места событий.
«Сработала пожарная тревога. На всякий случай всех выгнали на улицу. Пришлось остановить заседание комитетов Заксобрания. В итоге тревога оказалась ложной», — отметил один из очевидцев.
По его словам, сотрудники Заксобрания провели на улице около пяти минут. Кто-то за это время успел покурить, а кто-то — даже поиграл в снежки.
По одной из версий, пожарная тревога сработали из-за каких-то неполадок в буфете. Однако по официальной версии пресс-службы Заксобрания, эвакуация якобы была плановой и проходила в профилактических целях.
Видео: «URA.RU»