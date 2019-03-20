19 марта 2019
18 марта 2019

В ямальском Заксобрании прошла срочная эвакуация. ФОТО, ВИДЕО

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.RU»
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 16:02
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Заседание комитета Курганской областной Думы по экономической политике. г. Курган , эвакуационный знак, выход
В Заксобрании прошла эвакуация (архивный снимок)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудников Заксобрания Ямала 20 марта срочно эвакуировали из здания, передает журналист «URA.RU» с места событий.

«Сработала пожарная тревога. На всякий случай всех выгнали на улицу. Пришлось остановить заседание комитетов Заксобрания. В итоге тревога оказалась ложной», — отметил один из очевидцев.

По его словам, сотрудники Заксобрания провели на улице около пяти минут. Кто-то за это время успел покурить, а кто-то — даже поиграл в снежки.

По одной из версий, пожарная тревога сработали из-за каких-то неполадок в буфете. Однако по официальной версии пресс-службы Заксобрания, эвакуация якобы была плановой и проходила в профилактических целях.

Сотрудников Заксобрания эвакуировали
Фото: Вячеслав Егоров, «URA.RU»

Видео: «URA.RU»

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