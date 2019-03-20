19 марта 2019

Узбеки встретили «свой» Новый год в русском парке на Урале. ФОТО, ВИДЕО

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 17:01
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Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль, национальные костюмы, празднование навруза, узбеки
Генконсульство в Екатеринбурге организует необычные мероприятияФото: Анна Майорова © URA.RU

Узбеки, проживающие на Урале, встретили один из своих главных национальных праздников Навруз (Новый год, который отмечают в день весеннего равноденствия). Действо прошло в «Парке сказов» под Екатеринбургом, — передает с места событий корреспондент «URA.RU».

Идею устроить узбекский национальный праздник в русском национальном парке принадлежит генконсульству Узбекистана в Екатеринбурге. «Мы выбрали „Парк сказов“, чтобы было взаимопроникновение двух культур, — пояснил „URA.RU“ генеральный консул Абдусалом Хатамов. — Чтобы наши дети, студенты, обучающиеся здесь, могли в русском быту, в русском духе отметить наш национальный праздник».

Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге открылось всего четыре месяца назад (в ноябре 2018 года), но уже регулярно попадает в повестку СМИ: его сотрудники постоянно организуют необычные мероприятия (например, неделю назад привозили на Урал делегацию имамов). Все это объясняется новой внешней политикой республики.

Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль
Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«На консульские учреждения возложена задача прежде всего защиты граждан, пребывающих в регионе, оказание им консульско-правовой помощи, — рассказал агентству Хатамов. — Но с учетом переформатирования нашей внешнеполитической деятельности на генконсульства возложено развитие двухсторонних экономических и культурных взаимоотношений, а также взаимодействия в сфере туризма».

В настоящий момент, помимо посольства в Москве, в России открыты генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. «1 Марта мой коллега открыл генконсульство во Владивостоке, скоро ожидается открытие в Казани и Ростове-на-Дону», — рассказал «URA.RU» генконсул Узбекистана в Екатеринбурге.

Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль
Национальный узбекский праздник «Навраз» прошел в русском народном «Парке Сказов»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль
На празднике варили национальное блюдо сулямак
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль
Парк Сказов расположился в поселке Светлый (часть Арамили) в получасе езды от центра Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль
Во время молитвы
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль
Генконсул Абдусалом Хатамов молится
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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