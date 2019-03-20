Узбеки, проживающие на Урале, встретили один из своих главных национальных праздников Навруз (Новый год, который отмечают в день весеннего равноденствия). Действо прошло в «Парке сказов» под Екатеринбургом, — передает с места событий корреспондент «URA.RU».
Идею устроить узбекский национальный праздник в русском национальном парке принадлежит генконсульству Узбекистана в Екатеринбурге. «Мы выбрали „Парк сказов“, чтобы было взаимопроникновение двух культур, — пояснил „URA.RU“ генеральный консул Абдусалом Хатамов. — Чтобы наши дети, студенты, обучающиеся здесь, могли в русском быту, в русском духе отметить наш национальный праздник».
Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге открылось всего четыре месяца назад (в ноябре 2018 года), но уже регулярно попадает в повестку СМИ: его сотрудники постоянно организуют необычные мероприятия (например, неделю назад привозили на Урал делегацию имамов). Все это объясняется новой внешней политикой республики.
«На консульские учреждения возложена задача прежде всего защиты граждан, пребывающих в регионе, оказание им консульско-правовой помощи, — рассказал агентству Хатамов. — Но с учетом переформатирования нашей внешнеполитической деятельности на генконсульства возложено развитие двухсторонних экономических и культурных взаимоотношений, а также взаимодействия в сфере туризма».
В настоящий момент, помимо посольства в Москве, в России открыты генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. «1 Марта мой коллега открыл генконсульство во Владивостоке, скоро ожидается открытие в Казани и Ростове-на-Дону», — рассказал «URA.RU» генконсул Узбекистана в Екатеринбурге.