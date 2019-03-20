Бизнесменам, из-за которых ушел в отставку глава Кургана, прочат новые неприятности

Против ООО «Курганпарк» могут возбудить дела из-за незаконной добычи песка и установки ограждений на территории Голубых озер, где предприниматели арендуют землю у администрации Кургана. О новых возможных неприятностях для бизнесменов Натальи и Александра Рыбиных, скандал с которыми считается основной причиной отставки экс-главы Кургана Сергея Руденко, сообщили «URA.RU» источники, близкие к региональному правительству.
По данным инсайдеров, сейчас проверяется законность установки ограждений вокруг водоема общего пользования (за это предпринимателям грозит штраф до трехсот тысяч рублей). Также проводится расследование добычи песка на территории рекреационной зоны — это может стать причиной возбуждения уголовного дела. При этом сразу несколько источников сообщило о том, что, по слухам, песок поставлялся для нужд крупнейшего курганского застройщика Владимира Баскаля (известен как главный свидетель обвинения во взятке экс-руководителя налогового управления по Курганской области Владимира Рыжука). Получить комментарии у Натальи Рыбиной не удалось — ее телефон оказался не доступным для звонков корреспондента.
Ранее региональный штаб ОНФ обратился в мэрию с требованием пересмотреть стоимость аренды для ООО «Курганпарк», которая, по мнению общественников, была неоправданно занижена. В результате казна города не досчиталась порядка 20 млн рублей.
Напомним, депутаты Кургана удовлетворили заявление главы города Сергея Руденко, который попросил освободить его от обязанностей мэра. Это произошло после критических высказываний в его адрес из-за затянувшегося скандала с курганским горсадом и расторжением контракта с его арендаторами ООО «Курганпарк».