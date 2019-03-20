Охрана Еланского гарнизона попала под суд за разворовывание части

В суд переданы материалы на военного и гражданских, в течение полугода воровавших с территории 473-го окружного учебного центра (Еланский гарнизон) в Свердловской области. За полгода было похищено военное имущество на 840 тысяч рублей.
«Окончено следствие по уголовному делу в рядового запаса Степана Пастухова, ранее контрактника в/ч 75485, работников отряда ВОХР [военизированной охраны — прим. ред.] указанной воинской части Ивана Заостровных, Алексея и Константина Михайловых, а также Геннадия Пахомова. Они обвиняются по статьям «кража, совершенная в крупном размере», «пособничество в краже» и «приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем», — сообщили «URA.RU» в Главном военном следственном управлении СКР.
По версии следствия, с сентября 2017 года по февраль 2018 года Пастухов, Заостровных и братья Михайловы крали имущество в парке боевых машин, а Пахомов им помогал. Все похищенное уже возвращено, поэтому денежного иска не будет. Дело Пастухова передано в екатеринбургский гарнизонный военный суд, а гражданских — в Камышловский райсуд.
Ранее «URA.RU» сообщало о кровавом побоище между еланскими контрактниками и бойцами из Тувы, приехавшими в учебный центр на курсы выживания, в котором приняли участие полторы сотни человек. Зачинщиком драки был признан 24-летний Ондару Эртежи, контрактник из 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й армии ЦВО. Суд приговорил его к трем годам колонии.