Власти Сургута продали скандальный актив в центре города за 84 млн рублей

У помещения «Центральной аптеки» — новый собственник Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Помещение «Центральной аптеки» на проспекте Ленина купил индивидуальный предприниматель за почти 84 млн рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в мэрии Сургута.

«Подведены итоги аукциона по продаже помещения, находящегося по адресу Ленина, 39. Цена недвижимого имущества 83,8 млн рублей. Победитель — индивидуальный предприниматель Юсифова Гюльбениз Имамверди Кызы», — добавили в администрации. Об этом ИП известно немногое — оно зарегистрировано в 2015 году, основной вид деятельности — управление недвижимостью. Других данных в открытых источниках о Юсифовой нет. По неофициальной информации, ей могут принадлежать одна или несколько небольших торговых точек в Сургуте. Связаться с владельцем ИП на момент публикации не удалось.

Деньги от продажи помещения пойдут на погашение долгов «Центральной аптеки» — эта сумма составляет порядка семи млн рублей. Часть средств планируется направить на восстановление Дома пионеров, туда должна будет переехать общественная организация ветеранов Сургута, у которой сейчас нет собственных офисов. Остальные средства пойдут на новый офис аптеки, но куда конкретно переедет фармацевтическая точка — пока решается.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургуте только у муниципальной «Центральной аптеки» есть рецептурный отдел, где производят медикаменты, у многих из которых нет аналогов в открытой продаже. Предприятие находилось в предбанкротном состоянии из-за колоссальных долгов, поэтому и было принято решение продать помещение компании.