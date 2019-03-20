На Урале в СИЗО покончил с собой рецидивист, от которого отказались родственники

В СИЗО № 3 Нижнего Тагила покончил с собой арестованный местный житель Виктор Мельник. О самоубийстве, совершенном 7 марта, стало известно только сейчас.
«В документах суда зафиксировано, что в качестве меры пресечения судья рассматривал вариант домашнего ареста. Однако родственники отказались его принять и предпочли, чтобы мужчина оставался за решеткой. По факту суицида у нас проводится проверка, Следственный комитет также проверяет [инцидент]», — сообщил «URA.RU» Александр Левченко, руководитель пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области.
Как стало известно, Виктор Мельник ранее был трижды судим, в том числе за торговлю наркотиками. 6 марта его задержали по подозрению в том, что он ранил знакомого ножом. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ленинский районный суд вынес постановление о заключении Мельника под арест, на котором семья отказалась от неудобного родственника. Теперь семья погибшего обвиняет полицию в давлении на Виктора, которое, по их мнению, могло привести к суициду.