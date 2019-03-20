Россиян будут предупреждать о приближении старости

Правительство России расширило список государственных и муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ). Теперь центры начнут оповещать россиян предпенсионного возраста о том, что они относятся к этой категории граждан.
Новая услуга носит название «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста», пишет News.ru. Согласно нововведению, россияне, которым до выхода на заслуженный отдых осталось пять лет, смогут бесплатно получать информацию о присвоении им статуса предпенсионера в МФЦ.
Статус предпенсионера дает право на социальные льготы. Среди них повышенный размер пособия по безработице и льготы по диспансеризации.