Россиян будут предупреждать о приближении старости

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 18:41
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Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, старость, антиквариат, командирские часы, наручные часы, раритет, часы зик
Оповещать россиян о новом статусе будут сотрудники МФЦФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство России расширило список государственных и муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ). Теперь центры начнут оповещать россиян предпенсионного возраста о том, что они относятся к этой категории граждан.

Новая услуга носит название «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста», пишет News.ru. Согласно нововведению, россияне, которым до выхода на заслуженный отдых осталось пять лет, смогут бесплатно получать информацию о присвоении им статуса предпенсионера в МФЦ.

Статус предпенсионера дает право на социальные льготы. Среди них повышенный размер пособия по безработице и льготы по диспансеризации.

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