Не исключена причастность хабаровского губернатора Фургала к делу о многомиллиардных хищениях

Глава Хабаровского края Сергей Фургал может быть причастен к уголовному делу против экс-замглавы края Василия Шихалева о крупном мошенничестве в лесной сфере. Об этом заявил главный редактор газеты «Молодой Дальневосточник XXI век» Владимир Чернышов в беседе с «URA.RU». Собеседник агентства отметил, что бизнес губернатора — торговля лесоматериалами — мог иметь отношение к деятельности подозреваемого чиновника.
«Мы, конечно же, не можем говорить о непосредственной причастности Фургала к делу о мошенничестве. Однако целый ряд местных СМИ и других источников информации указывают на то, что его бизнес был связан с лесной сферой и, в частности, с тем, в чем подозревают Шихалева», — рассказал Чернышов. По его словам, сейчас трудно говорить о том, что прошедшие 18 марта обыски в кабинетах заместителей Фургала напрямую связаны с самим главой региона.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в кабинетах четырех заместителей главы Хабаровского края Сергея Фургала прошли обыски. Следователи обыскали кабинеты зампредседателя правительства Хабаровского края, министра финансов Александра Кацубы, первого зампредседателя Игоря Аверина, заместителя председателя правительства по социальным вопросам Наталии Пудовкиной и министра экономического развития Виктора Калашникова.
Сообщается, что обыски связаны с уголовным делом против бывшего первого зампреда правительства Василия Шихалева, которого подозревают в использовании полномочий для продвижения интересов ООО «Азия Лес» Александра Пудовкина. Своими действиями подозреваемые могли причинить ущерб бюджету на более чем 10,7 млрд рублей.