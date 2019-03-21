Власти Ямала заступились за фонд, в котором прокуратура ищет коррупцию

Фонд поддержки предпринимательства ЯНАО, в котором проходит прокурорская проверка после покупки помещения якобы по завышенной цене, приобретал недвижимость по рыночной стоимости. Об этом корреспонденту «URA.RU» заявили в пресс-службе окружного правительства.
По информации властей, решение о покупке офисного помещения площадью 515 «квадратов» в доме №43А по улице Свердлова в Салехарде было принято советом Фонда на основе коллегиального решения. «Этому решению предшествовал анализ рынка коммерческой недвижимости в Салехарде», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что перед покупкой рассматривалось восемь офисных помещений и оценивалось местоположение, стоимость и другие параметры.
Также в правительстве уточнили, что купить помещение за 35 млн рублей вместо отданных 49,9 млн рублей было невозможно. За такую сумму можно было приобрести помещения меньших размеров. «Это касалось помещений площадью 220 „квадратов“, что в пересчете на стоимость одного квадратного метра в 1,6 раза дороже сделки, произведенной фондом», — уточнили в ведомстве.
Ранее источники «URA.RU» сообщили, что прокуратура изучает документы по приобретению фондом офисного помещения в Салехарде. По некоторым данным, сумма покупки целого этажа составила 49,9 миллиона рублей, хотя его реальная стоимость — около 35 миллионов рублей. Также ревизоры подозревают, что руководство фонда могло совершать мошенничество с премиями.