На закрытом заседании правительства Южного Урала полпред Николай Цуканов выразил недовольство состоянием Челябинска. После официального представления врио губернатора Алексея Текслера Цуканов предложил членам команды экс-губернатора Дубровского подумать, хотят ли они работать с новым главой области, сообщил источник «URA.RU».
«Цуканов спросил, не хочет ли кто уволиться прямо сейчас. Но никто не высказал такого намерения», — рассказал собеседник издания. После заседания все члены правительства продолжили работу в статусе «и.о». Алексей Текслер сообщил, что встретится с каждым вице-губернатором и министром отдельно.
«Отдельное замечание он сделал по Челябинску. Заявив, что за те деньги, что вкладываются в город, можно сделать гораздо больше в плане благоустройства», — добавил также источник. В свой первый визит в Челябинск в августе Цуканов уже устраивал разнос за нескошенную траву и покосившиеся остановки общественного транспорта. Тогда замечания были адресованы мэру Евгению Тефтелеву, а теперь главе города Владимиру Елистратову.
По информации «URA.RU», Николай Цуканов с понедельника находится в отпуске. Однако он прервал едва начавшийся отдых, чтобы приехать в Челябинск и представить местной элите врио губернатора Алексея Текслера. Пресс-секретарь полпреда Лариса Полякова не ответила на звонок корреспондента «URA.RU».